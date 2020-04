Emergenza coronavirus, Boris Johnson è fuori dalla terapia intensiva. Le condizioni del primo ministro inglese sono migliorate

Il premier inglese Boris Johnson è uscito dalla terapia intensiva, dopo che le sue condizioni di salute si erano complicate per via della positività al COVID-19.

Nella nota ufficiale viene spiegato che Johnson è stato riportato in reparto, dove verrà monitorato nelle prossime ore. Scongiurato il pericolo per il primo ministro inglese che nei giorni scorsi era stato ricoverato in terapia intensiva per le complicazioni respiratorie dovute al coronavirus.