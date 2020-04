Emergenza Coronavirus, Conte: «Attenzione a contagio di ritorno»

Le dichiarazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sugli effetti del Coronavirus sull’economia europea

Intervistato dalla Bild, il Presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, ha approfondito il tema dell’emergenza del Coronavirus da un punto di vista economico. Ecco il suo commento sugli Eurobond.

«La Germania non ha vantaggi se l’Europa sprofonda nella recessione. Dobbiamo sviluppare gli strumenti fiscali necessari. Non pretendiamo che la Germania e l’Olanda paghino i nostri debiti. Ma vanno allentate le regole di politica fiscale, altrimenti dovremo cancellare l’Europa e ciascuno farà le cose per proprio conto. Gli Eurobond sono necessari perché abbiamo bisogno di potenziare gli strumenti attuali e di strumenti nuovi. Questo e’ un problema europeo. Io non devo convincere i tedeschi, i tedeschi devono convincersi da soli. Alla fine non possiamo dire: “L’operazione e’ riuscita, ma il paziente e’ morto”. Spero che l’Italia stia uscendo dalla crisi, ma dobbiamo stare attenti che non si crei un contagio di ritorno».