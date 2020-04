Emergenza Coronavirus, Conte: «Non risolveremo tutti i problemi»

Il premier Conte ha parlato dell’emergenza Coronavirus e delle misure che verranno messe in atto dal prossimo 4 maggio

Il premier Conte, in visita a Lodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da Rainews. Ecco le sue parole.

CONTE – «Non risolveremo tutti i problemi, bisogna dirlo ai cittadini, perché le sofferenze sono tali e cosi’ diffuse che e’ difficile rispondere a tutte le richieste, ma interverremo in modo serio a gran parte delle categorie in difficoltà. Cittadini delusi? Abbiamo seguito sin qui un metodo, non possiamo permetterci adesso di procedere con avventatezza e improvvisazione. Molti cittadini saranno rimasti delusi, mi spiace, ma il nostro obiettivo è tutelare la salute di tutti i cittadini, non possiamo accantonare questo obiettivo da una settimana all’altra».