Emergenza Coronavirus, Douglas Costa: «Italia, spero di tornare presto»

Douglas Costa, esterno brasiliano in forza alla Juventus, ha parlato del suo rientro in Italia durante l’emergenza Coronavirus

Douglas Costa è atteso in Italia dalla Juventus per poter riprendere gli allenamenti, in attesa della ripresa del campionato di Serie A dopo l’emergenza Coronavirus. L’esterno ha lanciato un messaggio ai bianconeri nel corso della sua diretta Instagram.

«Spero di tornare presto in Italia. Anche io non so più cosa fare qui e non vedo l’ora di rientrare», ha ammesso l’attaccante di mister Sarri.