Emergenza Coronavirus, Dybala: «Sto molto meglio»

Paulo Dybala torna a parlare delle sue condizioni di salute dopo la notizia della positività al test per il Coronavirus

Intervenuto ai microfoni di Tyc Sports, Paulo Dybala, calciatore della Juventus risultato positivo al Coronavirus, ha ammesso di sentirsi molto meglio.

«Sto bene, molto meglio, anche perché da quando sono stato contagiato con la mia ragazza è passato molto tempo. Adesso non si può fare niente qui, restiamo in casa perché in Italia non si può ancora uscire. Ci divertiamo, troviamo cose da fare. E ci alleniamo sempre».