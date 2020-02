Emergenza Coronavirus, Fontana: «Stop allo sport per evitare contatti»

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, commenta l’emergenza Coronavirus: ecco le sue parole sugli eventi sportivi

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, commenta l’emergenza Coronavirus ai microfoni di Mattino Cinque.

«Milano come Wuhan? Non credo che si arriverà ad una situazione di quel genere Sul resto della Lombardia abbiamo preso una serie di iniziative che evitino la possibilità di assembramenti importanti, perché il virus si propaga per contatto diretto. A partire dalle scuole, alle Università, i grandi eventi sportivi, comuni, per andare nella direzione di chiudere i contatti diretti».