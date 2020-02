Emergenza Coronavirus, Hamsik: «La situazione sembra preoccupante»

Marek Hamsik racconta l’emergenza Coronavirus anche in Cina: ecco le parole dell’ex capitano del Napoli, ora al Dalian

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, ha parlato in un’intervista a Marca. Ecco le parole dello slovacco sull’emergenza Coronavirus, relative non solo alla situazione italiana ma anche e forse soprattutto a quella cinese. Ecco le sue parole.

CORONAVIRUS – «A gennaio non era così grave la situazione, ma ora sembra preoccupante. Non sappiamo quando il campionato ripartirà e dobbiamo rispettare il naturale processo della malattia».