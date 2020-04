Emergenza coronavirus, la fase due: rimarrà il divieto di spostarsi tra le Regioni. Cosa cambierà nel calcio? Martedì il nuovo protocollo

Prima le aziende, poi i negozi, i bar e i ristoranti. Alla fine i luoghi del divertimento. Il Corriere della Sera cerca di fare il punto sulla situazione per quanto riguarda la fine del lockdown.

La fase due, che dovrebbe partire il 4 maggio, prevederà ancora limitazioni, tra cui lo spostamento tra Regioni. Cosa cambia invece per il calcio? Il ministro dello Sport, nelle prossime ore, renderà noto un nuovo protocollo. Martedì anche i club, in riunione d’urgenza con la Lega, stabiliranno le varie norme per ripartire.