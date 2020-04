Emergenza Coronavirus: si va verso la proroga delle misure restrittive per due settimane

Emergenza Coronavirus: si va verso la proroga per altre due settimane delle misure restrittive attualmente in atto

Secondo quanto riporta l’ANSA, il Governo prorogherà per altre due settimane le misure restrittive attualmente in atto per l’emergenza Coronavirus.

In parallelo ci sarà anche un leggero allentamento delle misure: si sta studiando, infatti, la riapertura dopo le feste pasquali di alcune piccole attività legate alla filiera agroalimentare e sanitaria, previo il rispetto delle misure di distanziamento.