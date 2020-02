Emergenza Coronavirus, Ludogorets a Milano con le mascherine – FOTO e VIDEO

Il Ludogorets è arrivato a Milano ed è pronto ad affrontare l’Inter per la sfida valida in Europa League. Ma i nerazzurri non rappresentano l’unico pericolo per la formazione bulgara.

La preoccupazione per l’emergenza Coronavirus nel nord Italia ha avuto ripercussioni anche sulla squadra bulgara, atterrata nel capoluogo lombardo con mascherine al volto e guanti.

Here’s a video of the #Ludogorets players arriving in Milan, wearing face masks because of the #coronavirus threat in the Lombardia region. The Bulgarian champions are due to play Inter in tomorrow’s #UEL 2nd leg at San Siro behind closed doors #InterLudogorets pic.twitter.com/5L2oMEG8gb

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) February 26, 2020