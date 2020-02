Emergenza Coronavirus, nessuna conferenza stampa per De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo non incontrerà i cronisti in vista del match col Brescia

Nessuna conferenza stampa in programma per il Sassuolo. Il tecnico Roberto De Zerbi non incontrerà i giornalisti a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

La squadra neroverde affronterà a porta chiuse il Brescia nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie A.