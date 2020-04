Emergenza Coronavirus, obbligo mascherine in Piemonte

Emergenza Coronavirus, la Regione Piemonte mette a disposizione dei cittadini 5 milioni di mascherine: indossarle diventerà obbligatorio

Il Piemonte è pronto ad istituire l’obbligo di indossare le mascherine per uscire, seguendo la falsariga dei provvedimenti adottati nella vicina Lombardia.

La Regione ha previsto una consegna a tappeto di 5 milioni di mascherine alla cittadinanza, al fine di poter affrontare il divieto in totale sicurezza. Secondo quanto assicurato in precedenza da Cirio, la misura restrittiva scatterà non appena sarà completata la distribuzione (entro il 4 maggio).