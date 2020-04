Emergenza Coronavirus, OMS: «Siamo lontani dalla fine della pandemia»

La posizione del direttore dell’OMS rispetto ai progressi dei Paesi del Mondo nella lotta contro il Coronavirus

Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus.

«Siamo lontani dalla fine della pandemia. L’Oms è preoccupata dai trend in crescita, ad esempio in Africa. La strada è ancora lunga, siamo impegnati a fare tutto ciò che è possibile per sostenere i Paesi. Ma il ruolo della politica è fondamentale, soprattutto quello dei parlamenti».