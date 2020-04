Emergenza Coronavirus: positivo il presidente del Pordenone

Massimo Lovisa, presidente del Pordenone, positivo al Coronavirus Covid-19. La nota del numero uno dei friulani

Confermate purtroppo le indiscrezioni delle scorse ore: Massimo Lovisa, presidente del Pordenone, positivo al Coronavirus Covid-19. La conferma arriva dallo stesso uno del club friulano con una nota ufficiale sul sito del club.

«Vista l’ondata di messaggi di queste ore, dopo la diffusione di voci sulla mia positività al Covid-19, tengo a intervenire ufficialmente . In primis per ringraziare tutti coloro che si sono interessati al mio stato di salute con un sms o una telefonata. Segno di affetto e vicinanza, che sono sentimenti mai scontati. In effetti, sto lottando anche io contro questo maledetto virus, ora sto meglio ma non sono ancora guarito. La prossima settimana mi sottoporrò a un nuovo tampone, con l’auspicio di chiudere definitivamente questo spiacevole periodo».