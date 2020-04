Emergenza Coronavirus, Conte: «A breve comunicazioni sulla fase 2»

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, annuncia che a breve comunicherà le modalità della fase 2

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha scritto un accorato post su Facebook. Nella lunga dichiarazione a mezzo social, il premier snocciola i temi relativi all’emergenza Coronavirus.

Come si legge, sembra che la fase 1 per far fronte alla grave crisi concluderà dunque il 3 maggio, con la ormai nota fase 2 per la ripartenza a partire dal giorno successivo. Prevista una conferenza del Premier prima della fine della settimana.