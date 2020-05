Emergenza coronavirus, primo caso a Wuhan dopo un mese: il paziente, secondo le indiscrezioni, è in condizioni critiche

Primo nuovo caso di positività a Wuhan, città in cui ha avuto inizio la pandemia di coronavirus nel mese di gennaio: dopo un mese senza contagi è stato riscontrato un paziente affetto da Covid-19.

A riportare l’indiscrezione è stata la CNN: a quanto pare il paziente sarebbe in condizione critiche. Il caso in questione è il primo dal 4 aprile: per oltre 30 giorni non c’erano stati casi di positività al tampone.