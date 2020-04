Emergenza Coronavirus, Rezza: «Senza il lockdown ci sarebbe il disastro»

Emergenza Coronavirus, il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità parla dlle misure restrittive

Gianni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha parlato a Radio24 dell’emergenza Coronavirus.

REZZA – «Se non ci fosse stato il lockdown sarebbe stato un disastro. Quando qualcuno pensa che il nemico siano le misure di contenimento, non è così. Il nemico è il virus. Se noi mollassimo del tutto le misure di contenimento, l’economia e la società italiana ne risentirebbero comunque in maniera gravissima perché avremmo un virus che scorrazza per l’Italia. Abbiamo una pandemia in corso. Sono sempre decisioni dolorose e che non si prendono mai a cuor leggero. Il problema è che in questa fase ci si deve affidare a un principio di precauzione e cercare di evitare assembramenti di persone, per quanto la Cei abbia prodotto un documento responsabile».