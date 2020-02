Emergenza Coronavirus, rinviata Ascoli Cremonese in Serie B

Misure di sicurezza importanti contro la minaccia del Coronavirus: rinviata Ascoli Cremonese nel campionato di Serie B

L’emergenza Coronavirus minaccia anche la Serie B. Il GOS ha deciso il rinvio di Ascoli-Cremonese, partita inizialmente programmata alle ore 15.

Il Gruppo Operativo Sicurezza, dopo la riunione tenutasi ad Ancona, ha optato per il posticipo della gara, in ragione della mancanza di misure preventive per il Coronavirus. Si tratta della prima partita rinviata in Serie B per via del virus.