Emergenza coronavirus, riunione tra Conte e i capidelegazione per la fase 2. Ore decisive per l’uscita dal lockdown

In queste ore è iniziata la riunione tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza: il tema principale è ovviamente l’inizio della fase due.

Saranno dunque ore decisive per il nostro paese: si studiano tutte le formule per poter uscire in fretta dal lockdown. Nelle prossime ore Conte probabilmente spiegherà a tutto il paese quali saranno le nuove norme.