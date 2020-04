Emergenza Coronavirus, si ferma anche il volley. Il comunicato della Fipav

Stop definitivo alla stagione di Volley: ecco la decisione del Consiglio Federale della Fipav alla luce dei rischi per il Coronavirus

Attraverso un comunicato ufficiale, la Fipav (federazione italiana pallavolo) ha annunciato l’arresto definitivo dei campionati di pallavolo di ogni serie e categoria. Non ci sarà alcuna assegnazione dello Scudetto, così come non ci saranno retrocessioni o promozioni.

Il provvedimento ha validità per ogni campionato nazionale, regionale e territoriale. La decisione è maturata a seguito del Consiglio Federale.