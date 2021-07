Emerson Palmieri al Napoli: ecco quando si entrerà nel vivo della trattiva

Calciomercato Napoli: Emerson Palmieri si avvicina al club partenopeo. Ecco quando si entrerà nel vivo dell’affare

Non è una novità che il primo nome di Spalletti per la fascia sinistra sia quello di Emerson Palmieri. Il tecnico azzurro l’ha fatto capire anche nella conferenza stampa di presentazione andata in scena ieri e La Gazzetta dello Sport dà gli ultimi aggiornamenti sull’affare.

Secondo la Rosea l’affare tra Napoli e Chelsea entrerà nel vivo soltanto a partire da lunedì, ossia quando l’Europeo sarà concluso.