Emerson Palmieri: «Roma? Primi mesi difficili, Spalletti come un padre»

Dai trascorsi alla Roma al presente con la maglia del Chelsea e della Nazionale azzurra: ecco le parole di Emerson Palmieri

L’ospite di questa sera di #CasaSkySport è Emerson Palmieri. L’esterno in forza al Chelsea ha risposto alle domande di Riccardo Trevisani e dei fan. Ecco le sue dichiarazioni.

ROMA – «I primi 5-6 mesi alla Roma non sono stati facili, poi è arrivato Spalletti insieme a Sabatini e da lì le cose sono andate benissimo. Quanto è stato importante Spalletti? Devo soltanto ringraziarlo, quando avevo bisogno di una mano mi aiutava. E’ stato come un papà per me, mi ha dato supporto».

SARRI – «Con Sarri ho avuto un ottimo rapporto. Al Chelsea ha fatto molto bene».

FUTURO – «Possibile ritorno in Serie A? Mi sono trovato benissimo con la cultura italiana, è una cosa che può succedere, ma sono molto felice in Inghilterra. Ho un contratto con il Chelsea e sono molto tranquillo».