Empoli, Colombo: «Dobbiamo continuare così. MILAN? Vi spiego cosa mi ha FREGATO»

Al Corriere dello Sport, l’attaccante dell’Empoli Colombo, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni.

«Anche a Torino abbiamo dato un grande segnale. Hanno giocato tanti ragazzi che finora non si erano visti e hanno fatto benissimo: se arrivano queste risposte da tutti vuol dire che si sta lavorando bene. Si, ma ci tengo a specificare che secondo me non si tratta di fortuna, deriva tutto dal lavoro che stiamo facendo. Nulla accade per caso. Milan? Le aspettative alle volte ti fregano. La verità è che devo ancora crescere, sbagliare e soprattutto giocare. Il livello del Milan è altissimo e ci posso arrivare solo tramite il percorso che sto facendo. Preferisco ritornarci quando sarò più pronto e sfruttare al meglio la prossima occasione. Sebastiano Esposito? Sì, l’ho preso un po’ in giro per il derby di domenica scorsa. Ma devo stare zitto perché quando eravamo piccoli lui vinceva quasi sempre. oglio arrivare in doppia cifra, l’ho dichiarato più volte. Mentre per la squadra noi continuiamo a pensare solo alla salvezza».