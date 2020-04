Empoli, Corsi: «Top club su Ricci? Vorrei che facesse come Tonali»

Il presidente dell’Empoli Corsi è tornato a parlare di Ricci: «Vorrei facesse come Tonali al Brescia»

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervento ai microfoni di Radio Radio per parlare di Samuele Ricci, seguito da numerosi top club di Serie A: «L’ideale sarebbe che facesse il salto nella massima categoria con l’Empoli. Un po’ come è successo al Brescia con Tonali, che lo scorso anno è stato protagonista in B e poi si è affermato in A. Sarebbe bello se succedesse qualcosa di simile anche a noi con Ricci. Comunque si, lo ritengo pronto perché ha una grande dote, che è la forza mentale».

«Se commette un errore, non si eclissa. Si ripropone subito per rimanere nel vivo del gioco ed è un segnale di grande personalità e di non soffrire la pressione in situazioni di difficoltà. Poi, di fatto, lo ritengo sul livello di Bennacer e Traorè, che stanno facendo molto bene in Serie A. Anzi, per me Ricci ha un motore superiore. Ha una bella struttura fisica che si può ancora migliorare, gioca con la personalità di un trentenne».