Empoli, arriva l’esonero di Aurelio Andreazzoli: la decisione ufficiale del club toscano, che affiderà la panchina a Nicola

L’Empoli ha deciso di esonerare Aurelio Andreazzoli. Dopo i rumors delle ultime ore, come riportato da Sky Sport, è arrivata l’ufficialità del club toscano, che ha deciso di prendere questa decisione in seguito ai risultati dell’ultimo periodo della squadra.

Al suo posto, riporta sempre Sky Sport, è confermato l’arrivo di Davide Nicola, tecnico conosciuto per le sue in corsa con squadre coinvolte nella lotta salvezza, come avvenuto con Crotone e Salernitana. Per lui un contratto fino a giugno, con opzione in caso di salvezza.