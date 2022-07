Empoli, Zanetti vuole Aramu in azzurro: le ultime

L’idea di Zanetti è quella di portare il fantasista avuto a Venezia a Empoli per alzare la qualità offensiva degli azzurri

Il Venezia ha deciso di esercitare l’opzione di rinnovo del contratto per Aramu, ma non è detto che le strade possano comunque dividersi.

Il fantasista dei lagunari ha richieste in Serie A soprattutto dell’Empoli. In azzurro ritroverebbe Zanetti, il quale starebbe spingendo per portare il classe ’95 in Toscana. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.