Theo Hernandez post Empoli Milan: «Siamo tornati!»

Theo Hernandez, esterno del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita vinta contro l’Empoli al Castellani. Le dichiarazioni

«Abbiamo avuto un periodo difficile, complicato, ma ora quando vinci sei felice. Abbiamo fatto delle cose belle in queste partite, non abbiamo mai ascoltato cosa dice la gente fuori. Abbiamo perso punti che non dovevamo perdere. Ora siamo tornati a vincere e dobbiamo continuare. Guardiamo giorno dopo giorno».

