Empoli a lavoro sul mercato: interessa Ivan Fiolic, centrocampista classe 1996 della Dinamo Zagabria. Il club toscano lo ha chiesto in prestito

Tornato in Serie A dopo un solo anno di B, l’Empoli lavora sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione du Aurelio Andreazzoli in vista dell’inizio di campionato. Il club toscano è alla ricerca di un centrocampista e stando a quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di calcionews24.com ha messo gli occhi su Ivan Fiolic, calciatore croato in forza alla Dinamo Zagabria. L’intenzione della società del presidente Fabrizio Corsi è quella di ottenere il giovane giocatore in prestito per un anno.