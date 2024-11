Pellegri sfida il Milan: «Voglio castigarla! All’Empoli ho ritrovato continuità. Obiettivo? Salvezza poi si vedrà»

Pellegri, attaccante dell’Empoli, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra il suo presente e l’esperienza al Milan

Intervistato da Il Tirreno, Pellegri, attaccante dell’Empoli, ha parlato così in vista della sfida contro il Milan.

PAROLE – «Non mi era mai successo di segnare tre gol nelle ultime 3 partite, semplicemente perché non avevo mai giocato con tanta continuità. Credo fermamente che ogni attaccante che ha il merito e la fortuna di arrivare in Serie A il suo mestiere lo sappia fare. Quindi se gioca poi capita pure che segni.Mi sono stancato di essere etichettato come quello che si fa sempre male. Non è così. Non ho mai avuto infortuni particolarmente gravi, ma noie muscolari. D’altra parte è da 7 anni che sono a questi livelli, tra Serie A e Ligue 1, oggi ne ho 23 e credo che alla fine sia normale. Tutti noi calciatori lavoriamo stressando il fisico ogni giorno e a tutti capitano infortuni e contrattempi. Oggi, però, conosco meglio il mio corpo e riesco ad amministrarmi. Milan? Voglio castigarla per bene. E’ così. Quella parentesi è stata molto formativa. Vedevo tutti i giorni come lavorano certi campioni e la società rossonera è al top a tutti i livelli. Che deve continuare così perché il nostro obiettivo, la salvezza, è ancora da costruire e conquistare».