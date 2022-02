Empoli, sale la febbre da Juve: tutto esaurito al Castellani

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Empoli Juve, più di 7 mila biglietti venduti per il match di sabato al Castellani. Tutto esaurito in arrivo per la visita dei bianconeri

C’è grande attesa in casa Empoli per il match in programma sabato alle 18 contro la Juve.

Sono già più di 7 mila i biglietti venduti dalla società toscana, con lo stadio Castellani che sarà tutto esaurito secondo la normativa vigente, ovvero il 75% della capienza. Già riempito il settore ospiti per i tifosi dela Juve (Curva Sud, Tribuna laterale Sud, Tribuna Laterale Nord, Curva Nord, tribuna). Sono aperte le vendite dei biglietti per la Curva Nord Ovest e la Maratona Superiore (solo per i residenti in Toscana, 35 euro).