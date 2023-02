Empoli, Zanetti farà meglio di Andreazzoli

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, farà meglio di Andreazzoli, che aveva portato il club toscano a salvarsi con grande anticipo

Sette mesi fa, allo stadio Carlo Castellani, Fabrizio Corsi presentava la nuova scelta societaria a proposito della guida in panchina. Non un passaggio semplice perché si abbandonava un tecnico come Aurelio Andreazzoli che aveva portato a una salvezza con largo anticipo, chiudendo il girone d’andata al nono posto. Ma il presidente toscano non poteva nascondersi che ci si era fatte delle domande su cosa non era andato per il verso giusto. Perché la seconda parte del torneo era stata alquanto deprimente, con un ruolino di marcia così negativo da far pensare che la squadra si potesse essere “ammalata” e avesse bisogno di un cambio radicale. Quei miseri 14 punti nel girone di ritorno non avevano inficiato il risultato finale. Ma non lasciavano certo tranquilli circa il futuro che si doveva costruire.

Peggio si era comportato solo il Venezia in quelle 19 giornate sotto analisi. Ovvero la squadra che fino alla quartultima giornata era stata di Paolo Zanetti e che era retrocessa nonostante il suo esonero nel finale di campionato. Scegliere proprio lui rappresentava un atto di coraggio. Una promozione per le idee che in Veneto erano state espresse, evidentemente considerate più produttive dei risultati ottenuti.

Oggi quella scelta può dirsi assolutamente premiata dai fatti. E sono proprio le due sconfitte coincidenti della giornata numero 21 a dimostrarlo. Il 2-0 patito a Roma avrebbe potuto essere una goleada visti i 2 gol subiti a inizio gara e la “colpevolezza” di averli subiti da palla inattiva. E, invece, la squadra ha combattuto, si è ripresa, ha superato gli episodi negativi e avrebbe meritato almeno una variazione di punteggio. Di questi tempi, lo scorso anno, davanti al proprio pubblico i toscani incassarono un umiliante 5-1 dal Sassuolo, 7 giorni prima di andare in Laguna a far visita al loro futuro allenatore. I punti di Zanetti oggi sono di pochissimo inferiori a quelli di Andreazzoli (-2). La prospettiva di far meglio è assolutamente reale se lo spirito rimarrà coerente con quanto finora mostrato.