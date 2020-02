Emre Can Borussia Dortmund, ufficiale il riscatto dalla Juventus

Il Borussia Dortmund ha confermato l’acquisto definitivo di Emre Can in estate: il comunicato sull’ex Juventus

Il Borussia Dortmund attraverso un comunicato ufficiale ha confermato il riscatto di Emre Can dalla Juventus. Il giocatore diventerà giallonero a tutti gli effetti a partire da quest’estate.

Il club tedesco ha sottoscritto al centrocampista un contratto che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2024. Di seguito riportiamo il comunicato dei bianconeri in merito:

«Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can a fronte di un corrispettivo di € 25 milioni pagabili in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,4 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori».