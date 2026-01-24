En-Nesyri Juventus, si complica improvvisamente l’affare! Irrompe il Siviglia, il marocchino ora prende tempo. Ultimissime

En-Nesyri Juventus, si complica l’operazione! Irrompe il Siviglia, l’attaccante ora prende tempo. Il retroscena della situazione

Sembrava tutto fatto per lo sbarco a Torino del nuovo bomber, ma il calciomercato ha regalato un colpo di scena proprio sulla linea del traguardo. Il trasferimento di Youssef En-Nesyri alla Juventus si è trasformato in queste ore in un vero e proprio “giallo”. Nonostante i club abbiano blindato un’intesa totale, manca ancora il tassello fondamentale: l’ultimo, definitivo “sì” dell’attaccante marocchino, che si trova ora di fronte a un bivio professionale ed emotivo cruciale per il prosieguo della sua carriera.

Accordo blindato tra i club: le cifre

Sul fronte societario, la situazione è cristallina. Il blitz in Turchia del DS bianconero Marco Ottolini ha prodotto i frutti sperati: l’accordo con il Fenerbahçe è stato chiuso in ogni dettaglio. Le parti hanno sancito un’intesa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto (fissato a circa 20 milioni di euro), un pacchetto che include anche la copertura dell’ingaggio del giocatore. La società di Istanbul ha già comunicato ufficialmente al calciatore di aver accettato l’offerta della Vecchia Signora, dando il via libera alla partenza.

L’ostacolo del cuore: il blitz del Siviglia

A complicare i piani dei bianconeri e a congelare l’affare è stato l’inserimento prepotente del Siviglia. Il club andaluso, venuto a conoscenza della trattativa, sta esercitando un forte pressing sul giocatore, facendo leva sul profondo legame affettivo che lo unisce alla città e alla tifoseria. En-Nesyri a Siviglia ha vissuto le stagioni più esaltanti della sua vita sportiva, culminate con la conquista di due Europa League da protagonista. Gli spagnoli gli hanno chiesto di temporeggiare, prospettandogli un ritorno romantico in quella Liga dove si è sempre sentito un re.

Ottolini rientra solo: Spalletti attende

A causa di questo stallo improvviso, Ottolini è rientrato in Italia senza il giocatore. En-Nesyri è rimasto in Turchia per un confronto serrato con il proprio agente. Le prossime ore saranno decisive: l’attaccante deve scegliere se cedere alle lusinghe del passato andaluso o abbracciare la nuova sfida italiana e il progetto tecnico di Luciano Spalletti. L’allenatore toscano aspetta una risposta. La Juve resta fiduciosa, consapevole di aver fatto tutto il possibile, ma la palla passa ora esclusivamente alla volontà dell’uomo.