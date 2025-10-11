Juventus News
Endrick Juventus, il retroscena: tentativo in estate e pista che può riaprirsi a gennaio
Endrick Juventus, non è finita: dopo il tentativo estivo, a gennaio lo scenario può riaccendersi. I dettagli
Un intreccio di mercato che sembrava chiuso e che invece potrebbe tornare d’attualità. La Juventus, tra le squadre che più di tutte avevano provato a strappare Endrick al Real Madrid la scorsa estate, potrebbe tornare in corsa già a gennaio. A rivelarlo è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha svelato un retroscena destinato a far sognare i tifosi bianconeri.
La Juve ci aveva provato
«La Juventus è stato il club che ha chiesto più informazioni al suo entourage», ha raccontato Moretto. A giugno, infatti, il Real non aveva ancora deciso se trattenere il gioiello brasiliano classe 2006, e la Signora aveva tentato l’inserimento. Alla fine, Xabi Alonso aveva scelto di tenerlo in rosa.
Zero minuti e malumore
Una decisione che, però, non ha dato i frutti sperati: Endrick non ha ancora collezionato un solo minuto in gare ufficiali. Una situazione che ha generato malumore nel ragazzo e preoccupazione anche in Brasile, dove Carlo Ancelotti spinge per vederlo giocare con continuità.
Ipotesi prestito a gennaio
Per questo, l’ipotesi di una cessione in prestito a gennaio si fa sempre più concreta. L’Italia, secondo Moretto, sarebbe una destinazione ideale per la crescita del talento verdeoro.
La Juve resta alla finestra
La Vecchia Signora, dopo il tentativo estivo, osserva con attenzione. L’abbondanza di talento nell’attacco di Igor Tudor potrebbe rappresentare un ostacolo, ma l’occasione di avere a disposizione – anche solo per sei mesi – uno dei prospetti più luminosi del calcio mondiale è troppo ghiotta per non essere valutata. La telenovela Endrick, insomma, potrebbe non essere ancora finita.
