Eredivisie, Ajax Feyenoord la decide Davy Klaassen! L’ex Inter apre la 200a edizione del Klassieker vinto dai Lancieri per 2-0, ma la vetta resta distante

Eredivisie, Ajax Feyenoord la decide Davy Klaassen! L’ex Inter apre il Klassieker vinto dai Lancieri per 2-0, ma la vetta resta distante

Nella 16a giornata di Eredivisie, il risultato più atteso di giornata di calcio olandese arriva da Amsterdam. Alla Johan Cruijff Arena, infatti, l’Ajax si aggiudica la 200ª edizione del Klassieker battendo il Feyenoord per 2-0.

A sbloccare la gara è Davy Klaassen, ex centrocampista dell’Inter e uomo simbolo dei lancieri, prima del raddoppio firmato dal giovane Jorthy Mokio, talento emergente del vivaio. Un successo pesantissimo per la squadra di Amsterdam, che conquista tre punti fondamentali nello scontro diretto e rilancia le proprie ambizioni.

Con l’1-1 interno contro l’Utrecht, il NAC Breda riesce a evitare il sorpasso in coda e a non diventare il nuovo fanalino di coda dell’Eredivisie. Per il club di Breda è un punto fondamentale, il primo dopo cinque sconfitte consecutive, che permette di restare al 17° posto e di interrompere una striscia negativa che stava diventando allarmante.

Grazie alla vittoria sul Feyenoord, l’Ajax supera il NEC e sale al terzo posto, riducendo parzialmente il divario proprio dai rivali di Rotterdam, ora lontani cinque punti. In vetta resta però imprendibile il PSV, capolista incontrastato dell’Eredivisie con un vantaggio di 14 punti sui lancieri.

Un turno che ridisegna le gerarchie, tra lotta salvezza sempre più accesa e una corsa Champions che, alle spalle del PSV, torna improvvisamente aperta.

