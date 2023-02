Eredivisie: il Feyenoord vince, controsorpasso sull’Az Alkmaar

Il Feyenoord vince ed effettua il controsorpasso sull’AZ Alkmaar in testa alla Eredivisie: la prossima settimana ci sarà la sfida diretta

Dopo 7 turni trascorsi in testa da solo alla classifica, il Feyenoord oggi era chiamato a un test significativo. Non solo per sé stesso, ma per il contesto dell’Eredivisie, che nel dopo Qatar ci ha messo qualche settimana per riprendere i suoi ritmi. É come se il campionato si fosse ristappato. Nel weekend il Psv ha seppellito di gol Groningen con 6 gol realizzati da 6 marcatori diversi, ritrovando quella felicità creativa d’inizio stagione. Escludendo l’Ajax, che scende in campo dopo i Rotterdammers e che è reduce da un 5-0 sul campo del Cambuur, l’evento più significativo aveva visto l’Az Alkmaar rifilare 5 reti all’Excelsior nel tempo di 18 minuti all’interno del primo tempo. Un risultato che ha obbligato la formazione di Arne Slot a scendere in campo non più capolista momentaneo, perciò con la necessità di un solo risultato per riprenderselo: vincere.

Peraltro, l’esagerazione dei risultati ha riguardato recentemente anche la formazione di Arne Slot. Che in Eredivisie era reduce da due pareggi negli scontri diretti con il Twente e il Psv. Ma tanta razionalità si era andata a far benedire nell’impegno infrasettimanale in coppa con il Nijmegen, vinto 9-7 al termine dei calci di rigore: 2-2 nei 90 minuti, 4-4 al termine dei supplementari e trasformazioni tutte impeccabili dagli 11 metri da parte dei padroni di casa.

L’operazione primato è riuscita e con il 2-1 sull’Heerenveen il Feyenoord ha effettuato il controsorpasso sull’Az, che affronterà proprio nella prossima giornata. La vittoria è maturata nel primo tempo, dopo lo spavento di un gol dell’ex Udinese Bochniewicz annullato dal Var. Il pericolo scampato ha svegliato Kokcu e compagni: Geertruida con una deviazione a porta vuota da azione d’angolo e Gimenez con un sinistro all’incrocio hanno consentito di trascorrere un sereno intervallo. Nella ripresa il neo-entrato Van Ottele ha inventato un gol pazzesco con un tiro al volo da fuori, meritato per lo sforzo profuso dall’Heerenveen. Nel finale il Feyenoord ha gestito la situazione facendo una cosa molto semplice: ha riattaccato la spina, è tornata la concentrazione e ha portato a casa 3 punti molto importanti.