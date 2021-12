Eriksen, due strade per il futuro. E intanto torna al lavoro in Svizzera

L’ex centrocampista dell’Inter Christin Eriksen si sta allenando in Svizzera. Presto possibili novità sul suo futuro

Dopo la grande paura per l’arresto cardiaco del 12 giugno ad Euro 2020, Christian Eriksen vuole riprendersi la sua carriera calcistica e lo fa, a piccoli passi, allenandosi nello stadio Riva IV di Chiasso.

Una vita sportiva lontano dall’Italia, infatti, dopo aver rescisso con l’Inter la prossima squadra del fantasista potrebbe essere in Danimarca o in Olanda, sicuramente non in Italia visto che il nostro paese vieta l’attività agonistica a chi è in possesso di un defibrillatore impiantato sotto la pelle.