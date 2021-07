Eriksen, entro 10 giorni a Milano: in programma test e accertamenti

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione intorno a Christian Eriksen: il danese sarà a Milano tra 7-10 giorni

Giovedì mattina l’Inter (senza i nazionali) si ritroverà ad Appiano Gentile per preparare la nuova stagione e quasi sicuramente non ci sarà Christian Eriksen.

Come spiega Il Corriere dello Sport al giocatore danese saranno concessi altri 7-10 giorni di relax e di tempo da passare con la famiglia. Nel frattempo l’Inter spera di avere tutta la documentazione degli esami svolti da Eriksen a Copenhagen per decidere quali altri accertamenti fare. Dall’esito dei consulti che saranno poi programmati dipenderà il futuro del giocatore in Serie A. L’ipotesi più probabile è una cessione in Inghilterra, Danimarca o Olanda dove i parametri per l’idoneità sportiva sono meno rigidi.