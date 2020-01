Eriksen Inter: Mourinho glissa sulla domanda – VIDEO

Josè Mourinho non vuole sentire parlare di mercaro. Il tecnico del Tottenham, nella conferenza stampa verso la gara di FA Cup contro il Middlesbrough, ha glissato su una domanda relativa alla trattativa tra Eriksen e l’Inter.

Mourinho si rifiuta di rispondere alla domanda, considerandola una mancanza di rispetto verso i giocatori alla vigilia della gara di FA Cup e dopo la sconfitta contro il Liverpool in Premier League.

Jose Mourinho on Eriksen linked with Inter Milan

🗣"It's a way to show respect by not speaking" pic.twitter.com/zhhF8W3niX

