Potrebbe sbloccarsi la trattativa tra il Tottenham e l’Inter per il passaggio in nerazzurro di Christian Eriksen. I londinesi, infatti, hanno ufficializzato l’acquisto del centrocampista portoghese, Gedson Fernandes, che arriva dal Benfica.

Eriksen potrebbe quindi avvicinarsi ai nerazzurri, alla ricerca di un centrocampista nel mercato di gennaio. Sembra allontanarsi quindi l’ipotesi Vidal, anche dopo l’arrivo di Setièn sulla panchina del Barcellona, dopo l’esonero di Valverde.

