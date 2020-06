Eriksson: «Gli allenatori di colore sono un tabù nel calcio» – VIDEO

Sven-Goran Eriksson, ex tecnico della Lazio, ha parlato del problema razzismo nel mondo del calcio – VIDEO

Sven-Goran Eriksson, ex tecnico della Lazio, ha parlato del problema razzismo nel mondo del calcio. Le sue parole.

«Purtroppo non ci sono molti allenatori di colore nel mondo del calcio. Il motivo non lo so ma è un dato di fatto. C’è Seedorf che ha avuto un discreto successo in mondi diversi, ci sono diversi tecnici sudamericani di colore ma gli allenatori di colore dovrebbero essere di più».