Esonero Allegri, la scelta divide i tifosi: «Come te non c’è nessuno»

Da qualche giorno è stato esonerato Max Allegri e la scelta divide i tifosi: i Viking hanno esposto uno striscione a Bologna.

Mostrato uno striscione a favore del tecnico livornese ex Juve dopo l’ufficialità dell’esonero arrivata negli scorsi giorni: «Come te non c’è nessuno, Allegri per noi sei il numero 1».