Esonero Conte, spunta la quota dei bookmakers sulla separazione con il Napoli! Fine dell’incanto, l’aria si fa pesante in casa azzurra

Esonero Conte, i bookmaker fiutano la rottura con il Napoli: l’idillio è già finito. Dalla festa Scudetto alla crisi in tre mesi

Sembra trascorsa un’eternità, eppure solo pochi mesi fa Napoli viveva l’euforia della conquista dello Scudetto con Antonio Conte. Quell’idillio oggi appare incrinato, se non addirittura ai minimi termini. La tensione è palpabile e le dichiarazioni del tecnico, dopo il ko per 2-0 contro il Bologna, hanno avuto il tono di una rottura imminente.

Quella in Emilia è già la quinta sconfitta stagionale in appena tre mesi: un crollo che ha spinto Conte a uno sfogo durissimo — «Qualcosa bisogna fare perché non ho voglia di accompagnare un morto» — parole pesanti che fotografano un clima tossico. Paradossalmente, la classifica vede ancora il Napoli a ridosso della vetta, distante solo due punti, ma i problemi sembrano ben più profondi. La fiducia tra allenatore e dirigenza appare logorata, tanto che durante la prossima sosta per le Nazionali è previsto un incontro decisivo per chiarire il futuro.

La precarietà è tale che i bookmaker hanno iniziato a quotare un clamoroso addio. Secondo Snai, l’ipotesi di un esonero o di dimissioni entro il 6 gennaio — fine del girone d’andata — è concreta, proposta a 2,50.

Eppure, Conte non è il tecnico più a rischio secondo gli analisti di Goldbet: in cima alla lavagna c’è Carlos Cuesta del Parma (1,50), seguito da Paolo Zanetti ed Eusebio Di Francesco, entrambi a 1,65.

