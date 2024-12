Esonero Fonseca, “scontro” con Ibrahimovic per questi motivi. Ecco il retroscena clamoroso in casa Milan

Esonero Fonseca, Zlatan Ibrahimovic particolarmente insoddisfatto del rendimento del portoghese: il retroscena

Importante retroscena svelato da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, sull’addio di Paulo Fonseca al Milan:

PAROLE – «Paulo Fonseca paga diverse cose: in primis una classifica che vede il Milan all’ottavo posto in classifica e con un ritardo di 14 punti dall’Atalanta prima. A Zlatan Ibrahimovic non è mai andato giù lo scollamento con la squadra e i continui confronti con alcuni big della rosa. E proprio questo tema è stato il motivo di un vivace confronto tra i due prima della gara con la Roma. La dirigenza era poi decisamente convinta di aver allestito una squadra forte, da Scudetto, che Paulo Fonseca non sarebbe stato in grado di valorizzare. Geoffrey Moncada lo aveva scelto per il gioco offensivo mostrato con il Lille e lo aveva preferito anche a Sergio Conceiçao la scorsa estate. Dopo sei mesi, ecco il ribaltone tutto portoghese».