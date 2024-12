Esonero Fonseca, la decisione della società Milan sul futuro del tecnico dopo la sconfitta di ieri

Esonero Fonseca, il Milan si schiera dalla parte del proprio tecnico: gol di De Ketelaere da annulla e nessuna possibilità di allontanamento

Come appreso dalla nostra redazione, il Milan si schiera compatto dalla parte di Paulo Fonseca in merito alle polemiche del tecnico sul gol di De Ketelaere, rete che ha sbloccato la gara di ieri sera contro l’Atalanta. Per il club la rete dell’ex rossonero andava annullata.

Nessun esonero dunque: non ci sono infatti riflessioni in corso da parte del management sulla posizione dell’allenatore portoghese.