Esonero Giampaolo: il tecnico è sempre più vicino all’addio alla panchina granata. Decisione ufficiale nelle prossime ore

Il Torino è sempre più convinto ad esonerare Marco Giampaolo. Il tecnico, dopo il deludente 0-0 contro lo Spezia, è a un passo dall’addio alla panchina granata: Cairo sta decidendo in queste ore il futuro del suo allenatore.

Il grande favorito per raccogliere l’eredità dell’allenatore abruzzese è Davide Nicola. Stanno andando avanti dei colloqui in questi minuti per portare l’ex allenatore del Genoa sulla panchina granata: Nicola, piemontese di nascita e protagonista della promozione in Serie A del Torino nel 2005 da calciatore, è stato individuato come profilo ideale. L’alternativa è l’ex Moreno Longo.