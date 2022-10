Esonero Inzaghi, l’Inter valuta le alternative: quattro possibili scelte

Esonero Inzaghi, l’Inter valuta le possibili alternative per la panchina: quattro nomi sul tavolo per i nerazzurri

Il nome perfetto per l’Inter in questa situazione, in caso di esonero di Inzaghi, sarebbe quello di Mihajlovic, ma il serbo non può essere tesserato per questioni di regolamento, avendo iniziato la stagione con il Bologna che lo ha poi esonerato il 6 settembre. Ecco quindi che si fanno anche i nomi di Chivu e Stankovic.

L’allenatore della Primavera, con cui ha vinto lo Scudetto l’anno scorso sarebbe la scelta interna più logica, un traghettatore almeno fino al Mondiale. Stankovic sarebbe un tecnico carismatico, che avrebbe dalla sua anche la spinta e l’appoggio dei tifosi. Non da scartare poi l’ipotesi Paulo Sousa, altro ex, ma il portoghese non è la prima scelta. Lo scrive oggi Tuttosport.