Esonero Mazzarri, la rabbia dei tifosi: «Inutile a tre giornate dalla fine»

I tifosi del Cagliari non hanno preso bene l’esonero di Walter Mazzarri a tre giornate dalla fine del campionato

Walter Mazzarri non è più l’allenatore del Cagliari, dopo una lunga giornata di colloqui ad Asseminello la società rossoblù ha deciso di sollevare il tecnico toscano dal suo incarico.

Subito è scattata l’ira social dei tifosi rossoblù che in larga maggioranza non hanno preso benissimo l’esonero di Mazzarri a tre giornate dalla fine del campionato e con una gara fondamentale come la prossima contro la Salernitana. La tifoseria crede poco anche in Alessandro Agostini che, salvo novità, dovrebbe prendere il posto in panchina, poichè l’attuale tecnico della Primavera non ha mai allenato in categorie superiori e ora è vietato fare passi falsi.