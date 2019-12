Esonero Mazzarri: riflessione della dirigenza dopo la sconfitta

Esonero Mazzarri: il Torino perde in casa contro la Spal, nonostante il grande divario in classifica. La società granata riflette dopo la sconfitta

Il Torino perde in casa contro la Spal e la situazione di Mazzarri si fa preoccupante. I granata escono sconfitti dal loro stadio contro una Spal con più fame e voglia di rivalsa.

Walter Mazzarri però non sembra a rischio esonero: la società granta rifletterà sul destino del tecnico anche durante la sosta, cercando di trovare la soluzione migliore per far ripartire il Torino.