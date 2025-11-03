Fiorentina News
Esonero Pioli, la Fiorentina lavora già per il prossimo allenatore viola: quel tecnico ha superato Vanoli, le ultimissime notizie
In casa Fiorentina regna grande fermento per il futuro della panchina viola. La situazione legata a Stefano Pioli è ancora in bilico e la società sta valutando tutte le opzioni possibili per prendere una decisione definitiva.
Il presidente Rocco Commisso avrà l’ultima parola e nelle prossime ore scioglierà i dubbi. Le difficoltà nel trovare un accordo con Pioli per la risoluzione del contratto hanno infatti spinto il club a considerare seriamente anche l’ipotesi dell’esonero.
In caso di separazione, il nome in cima alla lista è quello di Roberto D’Aversa, che nelle ultime ore ha superato la candidatura di Paolo Vanoli e appare come il favorito per guidare la Fiorentina nel prossimo futuro. Lo riporta Gianluca Di Marzio.
